Salute: al via 'DiaDay, campagna di prevenzione diabete

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Al via da oggi anche in Trentino la seconda edizione di 'DiaDay', la campagna nazionale di prevenzione del diabete.

Nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa, riconoscibili dalla locandina che promuove la campagna, fino al 18 novembre è possibile effettuare il controllo gratuito della glicemia e compilare un questionario anonimo per calcolare il rischio di sviluppare la malattia nell'arco dei prossimi dieci anni. "Nella nostra provincia partecipano alla campagna DiaDay 45 farmacie" dichiara il presidente di Federfarma Trento, Paolo Betti.

E' importante sottoporsi al test - sottolinea Federfarma - perché scoprire per tempo il diabete o accertarne la predisposizione è un grande vantaggio per il cittadino che può tempestivamente, insieme al suo medico curante, individuare le terapie ed i comportamenti più opportuni. Dalle stime risulta che un milione e mezzo di italiani non sa di avere il diabete.