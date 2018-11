1.000 interventi dei pompieri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 6 NOV - Durante l'ondata di maltempo in Alto Adige i vigili del fuoco sono stati allarmati per circa 1000 interventi. Oltre 4.000 vigili del fuoco volontari hanno prestato servizio a titolo completamente gratuito. Uno di loro, Giovanni Costa, ha perso la vita durante un intervento in val Badia. "Anche in questa situazione abbiamo conferma che il servizio di soccorso volontario è un sostegno di un valore incalcolabile per la nostra società", scrive su Facebook l'associazione dei vigili del fuoco volontari.

In Provincia di Bolzano sono molto operano 13.000 vigili del fuoco volontari. Le caserme in Alto Adige sono oltre 300. Questa rete garantisce interventi tempestivi anche nelle zone più remote.



Data ultima modifica 06 novembre 2018 ore 14:21