Vipiteno, Gdf sequestra 26 kg di cocaina

(ANSA) - BOLZANO, 05 NOV - La Guardia di finanza di Bressanone, nel corso di un'operazione di controllo del territorio svolta alla barriera autostradale di Vipiteno, ha arrestato un cittadino italiano di 48 anni, domiciliato in Calabria, che aveva nascosto in macchina 26 chilogrammi di cocaina. Il fermo è avvenuto a seguito dell'ispezione dell'autovettura, una Peugeot 508, con targa tedesca.

Il nervosismo manifestato dal 48enne e i numerosi precedenti penali, anche specifici, rilevati a suo carico, hanno indotto i finanzieri ad eseguire un'accurata ricognizione dell'autovettura. E' stato quindi individuato un vano ricavato nell'alloggiamento originario della ruota di scorta appositamente sigillato con un pannello in legno, nel quale erano stati nascosti 23 "panetti". Qualora fosse stata messa in commercio, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato non meno di 2,5 mln di euro.