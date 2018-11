Al via congresso Cgil del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 5 NOV - Al via oggi al Polo della meccatronica di Rovereto il 19/o congresso della Cgil del Trentino. Vi partecipano 209 delegati.

Nel sua relazione il segretario uscente Franco Ianeselli ha lanciato la proposta di una nuova alleanza per il lavoro e la conoscenza, "unica strada per sostenere uno sviluppo sostenibile del Trentino anche in futuro, in cui la crescita economica si coniughi con la coesione sociale". Uno sviluppo, ha aggiunto Ianeselli, che "deve avvenire dentro la cornice dell'Europa, da cui ci si aspetta un necessario cambio di rotta", e che deve essere "aperto e accogliente verso gli stranieri".