Maltempo: chiusi alcuni passi

(ANSA) - BOLZANO, 1 NOV - Chiusi per motivi di sicurezza dopo il maltempo in Alto Adige sono i passi Nigra, Stelvio, Pennes, Gardena, Pordoi e Campolongo. Chiusura invernale, invece, per i passi Rombo e Stalle. Rimango chiuse al traffico dopo caduta alberi le strade statali Val d'Ega, tra Ponte Nova e Nova Levante, e la statale passo Costalunga, tra Nova Levante ed il Passo Costalunga.

Rimane chiusa per caduta sassi la statale Dolomiti tra Carbonin e Misurina, in provincia di Belluno. Il tratto ferroviario Val Venosta è interrotto per motivi di sicurezza tra Naturno e Laces.