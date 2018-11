Rimpasto in Giunta comunale Trento

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - Rimpasto nella Giunta comunale di Trento. Il sindaco Alessandro Andreatta ha nominato Corrado Bungaro (Insieme per Trento) con deleghe a cultura, biblioteche, politiche ambientali e pari opportunità e Alberto Salizzoni (Insieme per Trento) con deleghe all'urbanistica, edilizia privata e mobilità. Bungaro e Salizzoni subentrano rispettivamente a Paolo Biasioli (Ccd) e Andrea Robol (Pd).

Mariachiara Franzoia (Pd), attualmente assessore alle Politiche sociali, assumerà anche l'incarico di vicesindaco al posto di Biasioli. Infine, a Salvatore Panetta (Gruppo misto) andrà la presidenza del Consiglio comunale in sostituzione di Lucia Coppola, eletta in consiglio provinciale).

"Insieme - ha detto Andreatta - deve essere il nostro principio guida perché l'unità e la compattezza della coalizione, a cui è legata la forza del progetto politico, sono fondamentali. Per questo è importante il coinvolgimento di tutte le forze politiche".



Data ultima modifica 31 ottobre 2018 ore 18:19