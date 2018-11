Maltempo:Anterivo senz'acqua da 3 giorni

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - Ci sono ancora problemi di fornitura d'acqua potabile nel comune di Anterivo (396 abitanti, in Bassa Atesina). Lo riferisce il Centro situazioni dell'Agenzia per la protezione civile di Bolzano che prosegue il monitoraggio delle criticità ancora presenti in alcune delle zone dell'Alto Adige colpite dall'ondata di maltempo. Ad Anterivo, il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sta effettuando il trasporto di acqua potabile per tamponare il problema. Un frana aveva tranciato tre giorni fa una tubatura dell'acquedotto privando così il comune di acqua potabile. In 80 dei 116 comuni altoatesini, riferisce ancora il Centro situazioni, la condizione è tornata alla normalità. Nei restanti comuni permangono problemi legati alla raggiungibilità, alla fornitura elettrica, telefonica, di gas. Nei comuni della Val d'Ultimo che non sono ancora raggiunti dalla corrente elettrica, i vigili del fuoco volontari presidiano le caserme, da cui è possibile effettuare chiamate d'emergenza.



