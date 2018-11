(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - L'ex presidente del consiglio provinciale trentino Giovanni Kessler torna a fare il magistrato dopo quasi vent'anni. La lunga pausa era iniziata nel 2001 prima per l'elezione a deputato, poi per la direzione dell'ufficio europeo antifrode e per la direzione all'Agenzia delle dogane.

Kessler ieri ha nuovamente indossato al tribunale di Bolzano la toga in aula, come pubblico ministero del processo che vede come imputati Giuseppe Avolio e Matteo Sordi, che devono rispondere di bancarotta fraudolenta in concorso.