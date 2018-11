Protezione civile AA, cessato pericolo

(ANSA) - BOLZANO, 30 OTT - "Per la popolazione dell'Alto Adige non ci sono più pericoli, pertanto lo stato di protezione civile da allarme rosso 'Charlie' viene declassato a preallarme 'Bravo'". A dirlo è il direttore dell'agenzia per la protezione civile, Rudolf Pollinger.

"I danni maggiori si sono avuti a San Candido con l'esondazione del torrente Drava, ma anche in Val Gardena, in Val d'Ega e in Val Pusteria. Hanno retto bene la piena i fiumi Isarco e Adige. Ora inizia la conta dei danni", ha aggiunto Pollinger. "Le misure più urgenti ora sono il ripristino dell'energia elettrica e la pulizia delle strade con la rimozione di migliaia di alberi caduti. Occorre inoltre liberare i corsi d'acqua per scongiurare eventuali problemi a fronte di nuovi fenomeni di piena", ha aggiunto il direttore della protezione civile.



Data ultima modifica 30 ottobre 2018 ore 16:14