Maltempo: in Trentino ripristino strade ed elettricità

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Si lavora in Trentino per ripristinare l'erogazione di elettricità e gas nel Primiero, sull'altopiano della Vigolana, nei comuni di Lavarone e Folgaria, nelle valli di Fiemme e Fassa per la caduta di un traliccio a Ziano, in valle di Sole, in Valsugana (da Pergine in direzione Borgo Valsugana).

La zona del Primiero è ancora isolata a seguito di una serie di smottamenti sulle strade. Decine di strade statali e provinciali hanno subito chiusure e interruzioni a seguito di smottamenti. A Novaledo, in Valsugana, sono in corso verifiche sui danni alle 50 abitazioni i cui tetti sono stati scoperchiati da forti raffiche di vento. Verifiche in corso anche a Molina di Fiemme a causa di un problema di staticità sul ponte sulla diga di Strametizzo. Riguardo agli acquedotti, a Caldonazzo la situazione è tornata alla normalità mentre permangono le ordinanze di chiusura per Pergine e Vigolo Vattaro.