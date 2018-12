Maltempo: attenzione per Adige e Brenta

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Grande attenzione sui principali corsi d'acqua in Trentino a partire dal fiume Adige per il quale i modelli prevedono due onde di piena rispettivamente stasera e nella notte tra lunedì e martedì, spiega una nota della Provincia. Al contenimento del flusso - le portate aumentano anche per effetto delle precipitazioni cadute in Alto Adige - intervengono misure sugli affluenti. Si lavora sia sulla diga di Santa Giustina per il Noce sia a Stramentizzo per l'Avisio con la possibilità di aprire la Galleria Adige Garda qualora il livello in città superasse i 5 metri.

Osservato speciale è il fiume Brenta dove sono già all'opera tecnici della Provincia e Vigili del fuoco volontari, mentre la situazione del fiume Sarca, pur con portate rilevanti, non desta preoccupazione al momento, come spiega la Protezione civile.

Nelle prossime ore ci sarà una lieve tregua, ma già da domani la pioggia tornerà ancora più intensa e fino a sera.



Data ultima modifica 29 ottobre 2018 ore 12:57