Trentino secondo in Ue per longevità

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - La Provincia autonoma di Trento è la seconda tra le regioni nell'Ue per aspettativa di vita, con una media 84,3 anni, dopo la Comunità Autonoma di Madrid. Emerge dai dati pubblicati oggi da Eurostat.

Nella 'top five' delle regioni europee con la popolazione più longeva anche le comunità autonome di Castiglia e León e La Rioja in Spagna, con la stessa media di Trento, subito dopo Madrid che ha un'aspettativa di vita di 85,2 anni. Tra le cinque regioni dove si vive di più anche l'žle de France, con una media di 84,2 anni. La maglia nera è detenuta dalla regione bulgara di Severozapaden, con un'aspettativa di vita di 73,3 anni, ben al di sotto della media Ue di 81 anni. In fondo alla classifica anche Yugoiztochen e Severen tsentralen, sempre in Bulgaria, entrambe con una media di 74,4 anni. Dal libro statistico annuale di Eurostat pubblicato a settembre era emerso che l'Italia è il secondo Paese in Europa per longevità dei suoi abitanti, con una media di 83,4 anni.



Data ultima modifica 26 ottobre 2018 ore 18:37