Violenza donne: WiRun a Trento il 25 novembre

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Appuntamento a Trento il 25 novembre per una corsa non competitiva, WiRun, contro la violenza domestica sulle donne.

La partenza, alle 10, e l'arrivo sono al parco Le Albere, per sensibilizzare sull'argomento e per percorrere cinque chilometri correndo o camminando per sostenere l'attività del fondo 'La violenza non è un destino', che offre un aiuto concreto per sostenere le donne vittime di violenza nel riprendere in mano la propria vita. L'evento in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Rispetto, coraggio, fiducia: tornano sui pettorali le parole di speranza al posto dei numeri di gara. (ANSA).