Ferrovie: venerdì nuovo sciopero di addetti appalti

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Venerdì 26 ottobre nuovo sciopero in Trentino nel settore degli appalti del servizio ferroviario del gruppo Fs Italiane indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Fast. Lo sciopero, previsto per l'intero turno di lavoro, è il terzo degli ultimi quattro mesi. Sui treni e nelle stazioni non verranno assicurati la pulizia e altri servizi accessori, precisano i sindacati.

"Le principali questioni alla base della mobilitazione - scrivono i sindacati - restano le procedure di affidamento dei lotti messi a gara con ribassi eccessivi, i continui cambi di appalto che troppo spesso non garantiscono la continuità lavorativa ignorando le clausole sociali. Non mancano i ritardati pagamenti degli stipendi". "Anche a livello locale è necessario intervenire sul piano della sicurezza", afferma il segretario della Filt del Trentino Stefano Montani.