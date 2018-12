Compie 100 anni testimone di Cefalonia

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Compie 100 anni Bruno Bertoldi, unico testimone ancora in vita dell'eccidio di Cefalonia, nel quale persero la vita oltre 8.000 soldati italiani dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 per mano dell'esercito del Reich. "La sua vita rappresenta un simbolo e un motivo di ispirazione soprattutto per le giovani generazioni", ha detto il presidente della Provinca, Arno Kompatscher, che ha reso visita a Bertoldi nella sua abitazione di Via Dalmazia, a Bolzano.

Nato nel 1918 e cresciuto a Carzano (Trento) in quello che all'epoca era Tirolo austriaco, Bertoldi fu arruolato nel 1937 a Bolzano come come comandante dell'autodrappello della divisione Acqui. Sbarcato prima in Albania e poi militare di stanza a Cefalonia, sopravvisse miracolosamente all'eccidio.

Nel 2013 Bertoldi testimoniò al Tribunale di Roma nell'ambito del processo contro Alfred Stork, ex caporale dei Gebirgsjäger all'epoca 90enne, accusato dell'uccisione di "almeno 117 ufficiali italiani" sull'isola di Cefalonia.



Data ultima modifica 24 ottobre 2018 ore 10:12