Verdi: se Svp con Lega, salta autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - "Per la prima volta la Svp deve prendere una decisione vera - governare con la Lega e con un nuovo centro-sinistra con i verdi interetnici come forza determinante", così Riccardo Dello Sbarba, confermato come consigliere provinciale dei Verdi. "L'Svp ha sempre vissuto presentandosi come forza di buona reputazione, pertanto se si mette con una forza politica che vuole la rottura con l'Europa, fa saltare l'autonomia", ha aggiunto Dello Sbarba. Della stessa idea è il consigliere dei Verdi uscente Hans Heiss, governare con la Lega, dice, per la Svp equivarebbe ad un "abbraccio mortale", perchè si metterebbe in gioco la linea europeista dell'Svp conditio sine qua non per l'autonomia.

"Siamo riusciti a difendere il terzo seggio soprattutto grazie ai nostri elettori all'estero che tramite il voto per corrispondenza ci hanno fruttato il 23% dei voti complessivi", ha aggiunto la consigliera Brigitte Foppa. Il nuovo eletto al posto di Hans Heiss è Hanspeter Staffler.



Data ultima modifica 24 ottobre 2018 ore 10:10