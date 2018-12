1,4 kg di droga nell'addome, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - Trasportava 1,4 kg di droga nell'intestino: lo hanno scoperto ed arrestato gli agenti del commissariato di Brennero durante un controllo sui flussi migratori nell'area di confine fra Italia e Austria.

L'uomo, N.L., un nigeriano di 46 anni, viaggiava su un treno Eurocity proveniente da Monaco di Baviera e diretto a Verona.

Alla vista dei poliziotti, ha mostrato chiari segni di nervosismo nonostante fosse in possesso di regolari documenti per l'ingresso in Italia.

Portato al commissariato, gli agenti hanno notato che camminava a fatica e lo hanno quindi condotto all'ospedale di Vipiteno per accertamenti clinici dai quali è risultato che l'uomo nascondeva nell'addome numerosi involucri. Una volta espulsi, hanno confermato i sospetti: in totale contenevano circa 1,4 kg di droga, presumibilmente cocaina ed eroina grezze.