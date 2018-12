Industria: +8,7% fatturato in Trentino nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Il fatturato 2017 delle aziende del campione in Trentino è stato di 5,753 miliardi di euro con una crescita del 8,7% rispetto all'anno precedente. Il campione 2016 aveva visto una crescita del 1,9% rispetto all'anno precedente.

Il campione 2015 aveva visto una crescita del 2,6% rispetto al 2014. Si tratta dei dati pubblicati, come ogni anno, dalla Cgil del Trentino per società e gruppi industriali ritenuti significativi. Sono relativi a 48 società metalmeccaniche, 15 chimiche, 7 tessili-abbigliamento, 17 del settore alimentare, 11 del settore cartario-poligrafico, 4 delle costruzioni, 9 gruppi o aziende di settori diversi.

La crescita nel 2017, viene riferito, è stata soddisfacente in tutti i settori, tranne nelle costruzioni. In particolare l'aumento è stato buono nel settore metalmeccanico +13,4%, nel tessile +9,8% e nel chimico +7,6%. Bene anche l'agroalimentare con +4,9% e il cartario con +3,1%. Nelle costruzioni si è registrata invece una riduzione del'1,4%. (ANSA).