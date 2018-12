Elezioni Trentino: si vota il 21 ottobre, dalle 6 alle 22

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - In Trentino si vota il 21 ottobre per le provinciali, dalle 6 alle 22, come ricorda il Consiglio provinciale in una nota. L'elezione è contestuale come giornata all'Alto Adige, ma regolata da norme in parte differenti, a partire dagli orari.

In Trentino lo scrutinio sarà il giorno successivo e la prima seduta del Consiglio è prevista entro 20 giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti, presumibilmente entro metà novembre. Una seduta dedicata all'elezione del presidente, del vicepresidente e dei segretari questori del Consiglio, ma anche alla presentazione della Giunta e all'illustrazione del programma di legislatura da parte del governatore.

Il sistema elettorale è proporzionale con correttivi (premio di maggioranza) nell'unico collegio elettorale che comprende l'intera provincia. A garanzia di rappresentanza della minoranza ladina, un seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nei comuni ladini. L'assemblea è di 35 componenti: 34 consiglieri più il governatore.(ANSA).