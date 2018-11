Elezioni: Degasperi, nostra proposta per cambiare

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 12 OTT - "Se il Trentino vuole cambiare, l'unica possibilità è sfruttare la nostra proposta".

Ad affermarlo è stato il candidato governatore del Trentino del M5s Filippo Degasperi, dopo una visita al Mart di Rovereto con i ministri per i rapporti col parlamento, Riccardo Fraccato, e della cultura, Alberto Bonisoli.

"Qui abbiamo affrontato il tema della cultura - ha aggiunto Degasperi - molto utile per il nostro territorio. Ma Guardiamo ad esempio il Muse, definito giustamente un gioiello, dove su 120 lavoratori 80 sono esternalizzati e propongono loro contratti da cooperative sociali. Bonisoli ha parlato di concorso per il personale del ministero e per noi vale la stessa cosa. Se le istituzioni pubbliche vogliono essere usate, non va bene l'esternalizzazione. La cultura è un investimento e ci devono essere anche crescita sociale e ricadute". (ANSA).