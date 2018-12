Mullah Krekar potrebbe venire a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 9 OTT - Il mullah Krekar potrebbe venire in Alto Adige per assistere al processo che lo vede imputato. Krekar, iracheno di 62 anni, attualmente vive in Norvegia ed è uno dei cinque imputati di associazione per delinquere con finalità terroristiche nel processo che si sta celebrando davanti alla Corte d'assiste di Bolzano, relativo all'attività della cellula jihadista meranese.

Dall'inizio del processo, Krekar - tramite il suo avvocato d'ufficio, Enrica Franzini - chiede di poter rilasciare delle dichiarazioni spontanee in videoconferenza. La corte, dopo aver respinto questa richiesta in quanto Krekar è a piede libero, ieri ha appurato che l'imputato non può in realtà lasciare la Norvegia, essendo sprovvisto di documenti validi per l'espatrio, e dovrebbe quindi presentare una domanda alle autorità norvegesi. La corte ha quindi inviato Krekar a far conoscere le proprie intenzioni, a comunicare cioè se intende fare richiesta alle autorità norvegesi di potersi recare in Italia.