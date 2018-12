Vigili fuoco: tre giorni di festa per volontari di Arco

(ANSA) - TRENTO, 7 OTT - Sono stati tre giorni di festa, per i vigili del fuoco volontari di Arco, organizzati in collaborazione con il Comune per presentare l'autoscala Dodge, restaurata con il contributo degli studenti e degli insegnanti dei tre istituti professionali Enaip trentini. Oggi il clou, con l'inaugurazione ufficiale e la presentazione delle tre autoscale che hanno prestato servizio ad Arco. Presenti il primo cittadino, Alessandro Betta, il presidente della Provincia, Ugo Rossi, e il presidente della Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari Tullio Ioppi, oltre naturalmente ai vigili del fuoco arcensi con il loro direttivo.

Accanto alla presentazione delle autoscale che hanno prestato servizio negli ultimi 70 anni, oggi anche l'esposizione di mezzi d'epoca e dell'attrezzatura specialistica attualmente in dotazione al corpo di Arco, e l'area dove i più piccoli si sono cimentati in percorsi e giochi con il rilascio di un attestato finale. (ANSA).