(ANSA) - BOLZANO, 5 OTT - La scorsa notte ignoti hanno fatto esplodere un bancomat a Villandro. Si tratta del quinto colpo in poche settimane in Alto Adige, questa volta però i malviventi sono riusciti a portare via la cassaforte. Come l'altra notte a Vandoies è stato preso di mira un bancomat delle Casse rurali Raiffeisen. Il bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio e i carabinieri che hanno avviato le indagini.