Mostre: dalle Casse di Risparmio alla Fondazione Caritro

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Inaugurata a Trento, a palazzo Calepini, una mostra per ricordare i 200 anni di storia dalle origini delle Casse di Risparmio alla Fondazione Caritro.

L'iniziativa coincide con la Giornata europea dedicata alle Fondazioni, che ricorre ogni primo ottobre.

Il percorso espositivo, curato da Sara Zanatta, conduttrice di HistoryLab, in stretta sinergia con l'Archivio provinciale della Soprintendenza per i Beni culturali di Trento, ha permesso di ricostruire la storia filantropica delle due Casse di Risparmio di Trento e Rovereto, attraverso lo studio di documenti del Fondo Carit, Cariro e Caritro. Le sezioni in cui si è concentrata la ricerca sono la scuola, le grandi opere, lo sport, la cultura, la ricerca, la piccola beneficenza.

La mostra sarà aperta fino al 14 ottobre, con orario continuato 10-18, sabati e domeniche comprese. Si sposterà poi nella sede roveretana della Fondazione, in Palazzo del Bene in piazza Rosmini 5, dal 20 ottobre al 4 novembre, con i medesimi orari.