Torino: finti operai derubano pensionata, arrestati dopo inseguimento

Il furto è avvenuto in via Terni, i malviventi fingendosi operai di un cantiere incaricati di montare un ponteggio, hanno derubato una 79enne nel suo appartamento

Sono due pregiudicati di 59 e 36 anni gli uomini arrestati dai carabinieri di Torino dopo che nella giornata di ieri, fingendosi operai di un cantiere incaricati di montare un ponteggio, hanno derubato una donna di 79 anni nel suo alloggio di via Terni a Torino.

L'arresto

Intercettati dai militari, i due, insieme ad un complice, hanno tentato la fuga a bordo di una Fiat 500, ingaggiando con le pattuglie dei carabinieri un lungo inseguimento fino a Caselle. In via Alle Fabbriche la 500 è finita fuori strada: i due sono stati bloccati mentre il complice è riuscito a dileguarsi. A bordo della vettura i carabinieri hanno recuperato un orologio di valore, gioielli e contanti, in parte rubati dall'alloggio di Torino e subito riconsegnati alla pensionata. Ai due malviventi sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.