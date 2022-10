Carmagnola, accoltella un uomo durante una lite: arrestato 25enne

Un giovane egiziano di 25 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Carmagnola (Torino) per tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso di un litigio in casa ha colpito tre volte con un coltello da cucina un connazionale. Entrambi, sempre secondo le prime ricostruzioni, erano in stato di alterazione dovuto al consumo di bevande alcoliche. Il ferito è stato portato in ospedale. Non è giudicato in pericolo di vita.