Scontro pullman-auto, 12 passeggeri feriti a Torino

Dodici passeggeri di un autobus di linea a Torino sono rimasti feriti, in modo non grave, per un incidente stradale, avvenuto in corso Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione, un pullman della linea 8 si è scontrato con una 500. I passeggeri sono stati portati negli ospedali Maria Vittoria e Giovanni Bosco. Uno di loro in codice giallo.