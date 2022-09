Cercatore di funghi caduto nel Torinese: sfuggiva dai cinghiali

Era partito alla ricerca di funghi a Porte di Pinerolo, in provincia di Torino, quando un branco di cinghiali lo ha avvicinato. L’uomo, per sfuggire agli animali, è precipitato saltando una roccia per circa due metri, riuscendo comunque ad avvisare i soccorsi che sono intervenuti sul posto. La vittima ha ripotato un trauma dorsale e ad una spalla, dopo le difficili operazioni effettuate dal soccorso alpino per estrarlo dal versante scosceso nel quale era caduto.