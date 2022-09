Torino, alimenti mal conservati e sporcizia: denunciato panettiere

Nella zona di piazza della Repubblica, a Torino, brutta disavventura per una cliente di un panificio, che dopo aver acquistato un pezzo di pizza e due panini dolci, si è accorta, quando stava per addentare il pane, che sulla crosta era presente un verme cotto. La donna si è quindi recata al vicino comando di polizia locale portando le prove con sé, con gli agenti che si sono successivamente recati presso l’attività trovando sporcizia e alimenti in cattivo stato di conservazione. Il titolare, un uomo di 61 anni, è stato quindi denunciato per detenzione finalizzata alla vendita di alimenti in mal conservati.