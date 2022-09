Torino: pessima situazione igienica, diffida per un centro estetico

L’Asl di Torino ha diffidato un centro estetico per le pessime condizioni igienico sanitarie in cui si trovava, invitando la titolare dell’attività a presentare nel giro dei prossimi giorni carte relative ad autorizzazioni e documentazioni tecniche che le permettano di non chiudere. Il luogo si trovava infatti in pessimo stato di pulizia e manutenzione e la titolare del posto, una 49enne, dovrà regolarizzare quanto prima la situazione per tornare ad esercitare.