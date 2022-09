Torino, derubavano e picchiano minorenni: 18enne arrestato

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato alcuni giorni fa a Torino con l'accusa di rapina aggravata in concorso. La vittima un minorenne, è stato circondato da una decina di ragazzi, derubato e schiaffeggiato, in via Cavour. A riconoscere il 18enne come compenente di una gang è stata la vittima stessa, che ha così permesso agli agenti di arrestarlo a pochi metri da dove era avvenuta l'aggressione. Mentre il sospettato veniva fermato, altri due ragazzini hanno chiesto aiuto a una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale.

Il secondo episodio

Ai poliziotti hanno raccontato che nel Piazzale Valdo Fusi, accanto a dov'era avvenuta la prima rapina, erano stati avvicinati anche loro da un gruppo di una decina di giovani e che anche loro erano stati aggrediti e derubati.