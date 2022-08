Tenta di rubare gasolio da furgone parcheggiato, arrestato a Torino

Un 37enne è stato sorpreso mentre tentava di rubare del gasolio da un furgone parcheggiato in strada ed è stato arrestato dalla polizia a Torino. E' successo nella notte di Ferragosto in strada del Fortino.

L'arresto

Una volante è intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino. L'italiano, già noto alle forze dell'ordine, aveva appena posizionato un fustino in prossimità del serbatoio del veicolo. Con sé aveva una tronchesina, un chiodo, un cacciavite di 17 centimetri e altri tre fustini colmi di gasolio. L'ipotesi degli agenti è che si stesse per servire del chiodo per bucare il serbatoio.