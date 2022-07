Torino, derubavano gli anziani fingendosi operatori del gas: arrestati

Due giovani, un italiano e un marocchino, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Mirafiori di Torino con l'accusa di avere derubato almeno tre persone anziane residenti nel quartiere. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono scattate dopo le denunce delle vittime. Attraverso il traffico telefonico e dal confronto delle celle gli investigatori sono risaliti ai due.

I furti

I due usavano sempre lo stesso modus operandi: prima telefonavano alle vittime e, fingendosi operatori del gas, avvisavano che sarebbero passati in giornata per la lettura dei contatori. Quando si presentavano a casa, uno distraeva l'anziano con una scusa, l'altro chiedeva il permesso di usare il bagno, ma in realtà cercava i portafogli e carte di credito. Infine andavano allo sportello bancomat e prelevavano ingenti somme di denaro.