Incidente frontale in galleria, tre feriti in Val di Susa

Uno scontro frontale tra due auto in galleria è avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 24 in alta Valle di Susa, a Cesana (Torino), vicino al confine con la Francia. Tre le persone coinvolte. Per estrarle dai veicoli è stato necessario l'aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero Drago del comando provinciale di Torino e con la squadra di Susa. Sul posto presente anche l'elisoccorso. Le persone ferite, due codici rossi e un codice giallo, sono state trasportate al Cto di Torino. Per i rilevamenti procedono i carabinieri. La galleria è stata chiusa con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria.