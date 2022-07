Torino, distribuiti ghiaccioli agli animali dello zoo

Il caldo non dà tregua a nessuno. Nemmeno agli animali dello zoo di Torino. Così è stata trovata una soluzione all'afa di queste settimane, con temperature record. I guardiani dello zoo, che si prendono cura degli animali della struttura, hanno deciso di distribuire, con grandi acrobazie, dei ghiaccioli agli animali dello zoo. Ovviamente, tenendo conto dei diversi sapori del cibo. Primo, per vegetariani e carnivori. I ghiaccioli vengono preparati quotidianamente e includono carne e pesce per i carnivori e lemuri per le giraffe.