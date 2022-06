Torino, spari contro un chiosco: nessun ferito

Sarebbe una lite la spiegazione degli spari che sono stati diretti nella notte contro un chiosco di panini nel quartiere Falchera di Torino. È accaduto verso le 3 in via delle Querce angolo via degli Ulivi. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta indagando su quanto accaduto.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione emersa dalle testimonianze raccolte, a fare fuoco sarebbe stato un giovane, che aveva avuto una discussione precedente con i titolari di origine egiziana del chiosco. Il ragazzo sarebbe andato via per poi tornare armato di una pistola e avrebbe fatto fuoco. Non ci sono stati feriti.