Biella, porta droga al fratello in carcere: denunciati entrambi

È andato a trovare il fratello nel carcere di Biella e durante la visita, pensando di non essere visto, gli ha passato una busta con una quarantina di grammi di hashish all'interno. Ma l'agente della polizia penitenziaria li ha notati e i due fratelli sono stati così denunciati con l'accusa di spaccio. Il gip del tribunale di Biella per il fratello detenuto ha confermato il carcere, mentre per il visitatore ha disposto la misura cautelare ai domiciliari.