Ciriè, botte per una mancata precedenza: 21enne denunciato

A Ciriè, nel Torinese, i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un 21enne residente a San Maurizio Canavese che venerdì scorso, in serata, ha picchiato un automobilista che non aveva rispettato una precedenza. L'episodio si è verificato in via Battitore.

La ricostruzione dei fatti

La vittima, un operaio 36enne che era in auto con il figlioletto, è stato poi costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. I carabinieri sono riusciti a identificare l'auto dell'aggressore visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.