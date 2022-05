Torino, fugge con droga in auto e si schianta su guardrail: un arresto

La donna è passata col rosso in corso Vercelli, non si è fermata all’alt e ha iniziato a scappare ad alta velocità. In casa gli agenti hanno trovato due bilancini di precisione e una carabina ad aria compressa

Ha tentato di fuggire dalla polizia guidando spericolatamente per quindici chilometri, una donna di 39 anni arrestata a Torino. Dopo essere passata con il rosso in corso Vercelli, non si è fermata all'alt e ha iniziato a fuggire ad alta velocità, fino a quando l'auto non si è schiantata contro un guardrail. Nel corso della perquisizione del veicolo gli agenti hanno trovato sul tappetino un involucro con all'interno della cocaina. A casa della donna sono stati rivenuti e sequestrati due bilancini di precisione e una carabina ad aria compressa.

La posizione della 39enne

La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata in stato di libertà per detenzione di stupefacenti, oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi e guida in stato di alterazione psicofisica ed è stata anche sanzionata amministrativamente per diverse infrazioni al codice della strada.