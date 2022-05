Torino, ruba computer in un negozio: arrestato da agenti neo assunti

L'episodio è accaduto in via Barbaroux. L'autore del furto è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a far perdere le sue tracce

Agenti neo assunti della polizia locale di Torino hanno arrestato in via Barbaroux un giovane che aveva appena rubato un computer all'interno di un negozio di orologi. L'uomo, con l'aiuto di un complice a fare da palo, si è introdotto nel negozio sottraendo il notebook che si trovava sul bancone. Il suo tentativo di fuga è stato vano perché il titolare, con l'aiuto di un altro commerciante, lo ha inseguito ed è riuscito a bloccarlo, fratturandosi anche un dito nella colluttazione. Il ladro è quindi stato consegnato agli agenti che lo hanno portato al comando, dove è stato anche trovato in possesso di un cellulare rubato. L'autore del furto è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a far perdere le sue tracce.