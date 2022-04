Covid: in Piemonte ricoverati in calo, 3.951 nuovi casi

Ricoverati per il Covid in calo oggi in Piemonte. L'aggiornamento quotidiano pubblicato dalla Regione riporta 19 pazienti in meno nei reparti ordinari, dove il totale scende a 791, e - 2 in terapia intensiva, dove il dato totale è ora di 22. I nuovi casi sono 3.951, con un tasso di positività del 9,9% rispetto ai 39.928 tamponi diagnostici processati di cui 37.586 test antigenici. E' stato registrato anche un decesso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)