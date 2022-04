Covid Piemonte, il bollettino: 5.279 casi. I ricoverati sono 796

Sono 5.279 i nuovi casi di Covid registrati nella ultime ore in Piemonte a fronte di 35.046 tamponi diagnostici processati, di cui 31.273 test antigenici, con un tasso di positività del 15,1%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23 (-1) quelle negli altri reparti sono 773 (+2). I nuovi decessi registrati sono invece 11. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)