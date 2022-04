Incidente a Torino, 85enne muore investito da un furgone

È avvenuto in via Madonna delle Rose verso l'ora di pranzo. Sul posto la polizia municipale

Un pensionato di 85 anni (non una donna come invece si era appreso in un primo momento) è morto investita da un camion in via Madonna delle Rose, a Torino, dove si trovano anche un negozio e un supermercato.

L'incidente

L'uomo stava uscendo con la spesa in mano quando è stato investito dal mezzo che stava facendo manovra in retromarcia per entrare nel cortile. Il primo a dare l'allarme è stato proprio il conducente del camion. Sull'incidente indaga la polizia municipale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.