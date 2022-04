Covid Piemonte, il bollettino: 2.086 casi. Nessun nuovo decesso

Sono 2.086 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, pari al 12,7% dei 16.436 tamponi eseguiti. Secondo i dati della Regione Piemonte, le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 683 (-3), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 21 (-3). Non sono stati registrati nuovi decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)