Un incendio è divampato questa mattina in un campeggio di Villar Pellice, nel Torinese. Due bungalow, per cause da accertare, sono stati avvolti dalle fiamme. Il rogo non ha causato nessun ferito e nessun intossicato. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Pinerolo, Torre Pellice e Luserna San Giovanni.