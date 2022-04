Torino, tenta di scassinargli porta di casa: poliziotto arresta 23enne

L'agente era in casa e si è accorto che qualcuno stava scassinando la porta d'ingresso

Una ragazza di 23 anni è stata arrestata a Torino con l'accusa di aver provato a scassinare la porta di un'abitazione. Il proprietario, un agente di polizia, si è accorto del tentativo e ha bloccato la giovane.

L'arresto

Secondo quanto ricostruito, il poliziotto era in casa quando ha sentito che qualcuno stava scassinando la porta d'ingresso e ha aperto appena in tempo per vedere una donna allontanarsi frettolosamente. La ragazza è stata poi arrestata dai colleghi chiamati dall'agente.