Torino, accoltella la moglie durante lite: arrestato marito violento

Accoltella la moglie, ferendola, e viene arrestato per tentato omicidio. L'episodio è accaduto a Torino, dove ieri sera in corso Cosenza la polizia è intervenuta dopo la segnalazione dei vicini di casa di un litigio in famiglia. In manette un 69 enne che, all'arrivo degli agenti, non ha opposto resistenza. La moglie, insanguinata, era invece in strada ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Mauriziano.