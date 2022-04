Covid Piemonte, 3.680 nuovi casi. Calano le terapie intensive

Su 27.751 tamponi eseguiti, di cui 24.426 antigenici, sono 3.680 i nuovi casi di coronavirus accertati in 24 ore in Piemonte. Il rapporto tra test e positivi è pari al 13,3%. Sei i nuovi decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale. I ricoverati in terapia intensiva sono 20, due in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 701 (+5). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)