Covid Piemonte, 3.300 casi: tasso positività pari all’11,5 per cento

Anche oggi sono oltre 3mila i nuovi casi di Covid registrati in Piemonte: per l'esattezza 3.330 dopo l'esito di 28.944 tamponi, di cui 25.516 antigenici, con un tasso di positività pari all'11,5%. Tre i decessi, i ricoverati in terapia intensiva sono 25 (rispetto a ieri -1), negli altri reparti 632, con un incremento di 10 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).