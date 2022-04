Torino, furgone incastrato su binari metro leggera: denunciata donna

È successo nella notte ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il mezzo tra corso Toscana e corso Potenza. La donna alla guida si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test e le è stata ritirata la patente dai vigili urbani

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare un furgone rimasto incastrato tra i binari della metropolitana leggera di Torino, tra corso Toscana e corso Potenza. Alla guida una donna, che si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test; denunciata, le è stata ritirata la patente dai vigili urbani. L'incidente si è verificato di notte, per cui la circolazione dei mezzi pubblici non ha subito ritardi.